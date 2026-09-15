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Кравченко больше не Генпрокурор: ВР проголосовала

Политика 12:41   15.09.2026
Виктория Яковенко
Кравченко больше не Генпрокурор: ВР проголосовала Фото: Facebook Руслана Кравченко

Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора Украины.

«За» проголосовали 317 народных избранников, сообщает нардеп Ярослав Железняк.

голосование за увольнение Кравченко
Фото: Ярослав Железняк

Напомним, 7 сентября Кравченко подал заявление об увольнении на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген» касательно крышевания колл-центров. По данным следствия, среди фигурантов – чиновник Офиса Генпрокурора.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ подчеркнули, что никакого подозрения официально никому не вручали.

Позже Кравченко сообщил, что находится в командировке за границей. Президент Украины Владимир Зеленский отметил: «У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 12:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора Украины.".