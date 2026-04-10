Женщины в розыске Харьковского ТЦК: министр обороны Федоров разобрался (видео)

Министр обороны Украины Михаил Федоров поставил точку в истории о том, как женщины стали военнообязанными в одном из Харьковских ТЦК.

Дополнено в 13:19. В Министерстве обороны Украины уточнили, что уже решили вопрос про статус «в розыске» для женщин в приложении Резерв+.

По их данным, оно возникло из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК — женщин поставили на военный учет по ошибке. Нашли 32 таких случая.

«Со всех снят статус «в розыске» еще 2 недели назад. Штрафы никто не налагал – для этого не было причин. С общего военного учета женщин, которые туда попали ошибочно, снимут до конца апреля», — заверили в Минобороны.

13:05. Этот вопрос на пленарном заседании Верховной Рады поднял нардеп Дмитрий Разумков.

«Скажите, кто несет персональную ответственность за то, что женщины попадают в реестр уклонистов и вы им насчитываете 17 тысяч долга?», — спросил он.

Михаил Федоров объяснил, что лично разобрался в ситуации.

«Это была проблема техническая со стороны Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все сняты ограничения, розыски. Сейчас я поставил задачу, чтобы сделать все технические предохранители, чтобы подобных историй больше не было, и не было человеческого фактора, от которого могут появляться такие ситуации со стороны любого ТЦК», — ответил министр обороны.

Видео: телеканал «Рада»

Напомним, солдатами и медсестрами проявили себя по меньшей мере 25 женщин, у которых нет оснований быть на военном учете. Проблему сделала публичной Ирина Логинова. Она – выпускница филфака Харьковского национального университета им. Каразина. Но не живет в городе уже много лет. В прошлом году Ирина случайно узнала, что стоит на военном учете. Установила «Резерв+» и обнаружила, что она – «солдат». Дальше – больше. Женщине позвонил по телефону участковый и сообщил, что она в розыске. В Дії пришло сообщение о штрафе – 17 000 грн. Выяснилось, что по записям Ирина прошла ВВК в 2000 году. Когда она описала эту ситуацию в соцсетях, на связь вышли еще 25 женщин, которые столкнулись с той же ситуацией. Среди неожиданных военнообязанных – директор школы, работница айти, юрист. Большинство когда-то жили или обучались в Харькове. Но есть исключение: одесситка и жительница Луганской области. Их всех объединяет одно обстоятельство – на учет их непонятным образом поставил Шевченковский районный ТЦК. В областном ТЦК и СП «Объектив» заверили, что работают над ошибкой, возникшей при постановке на учет Логиновой. Все подробности истории – здесь.