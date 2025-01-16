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«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)

Общество 13:26   16.01.2025
Виктория Яковенко
«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео) Скриншот

Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.

«Я понимаю, как важно выполнение мобилизационных мероприятий. Это действительно важно для поддержки личного состава, для поддержки государства и для того, чтобы фронт был стабилен. Но, уважаемые коллеги, то, что происходит в Харькове — неприемлемо. Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются», — отметил Бакумов.

В частности, нардеп упомянул недавний конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове.

«Это что за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах. Мы, народные депутаты, мы здесь балаклавы не надеваем и осуществляем тайное голосование, когда мы голосуем за усиление мобилизации. Банальные вещи, в Харькове если в машине пробил колесо, ты не можешь отремонтировать автомобиль, потому что вулканизации не работают потому, что мужчины не выходят на работу», — заметил нардеп.

Бакумов призвал профильный комитет, Генштаб, Минобороны и командование ВСУ взять этот вопрос на свой контроль.

Видео: Александр Бакумов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.".