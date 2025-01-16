«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)
Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.
«Я понимаю, как важно выполнение мобилизационных мероприятий. Это действительно важно для поддержки личного состава, для поддержки государства и для того, чтобы фронт был стабилен. Но, уважаемые коллеги, то, что происходит в Харькове — неприемлемо. Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются», — отметил Бакумов.
В частности, нардеп упомянул недавний конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове.
«Это что за ОПГ? Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах. Мы, народные депутаты, мы здесь балаклавы не надеваем и осуществляем тайное голосование, когда мы голосуем за усиление мобилизации. Банальные вещи, в Харькове если в машине пробил колесо, ты не можешь отремонтировать автомобиль, потому что вулканизации не работают потому, что мужчины не выходят на работу», — заметил нардеп.
Бакумов призвал профильный комитет, Генштаб, Минобороны и командование ВСУ взять этот вопрос на свой контроль.
Видео: Александр Бакумов
Читайте также: ТЦК: о «бусификации», сроках задержания и могут ли забирать телефон
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Александр Бакумов, Верхованая Рада, мобилизация, тцк, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.".