«Це фільтрація населення»: у Раді говорили про роботу ТЦК у Харкові (відео)
Напередодні нардеп Олександр Бакумов виступив у ВР, де розповів про мобілізацію у Харкові. Зокрема, він поінформував колег про роботу ТЦК у місті.
«Я розумію, як важливо є виконання мобілізаційних заходів. Це дійсно важливо для підтримки особового складу, для підтримки держави і для того, щоб фронт був стабільний. Але, шановні колеги, те, що відбувається в Харкові, є неприйнятним. Це тотальне блокування вулиць блоками, коли авто навіть не можуть виїхати. Це якась, вибачте мене, фільтрація населення. Так, це неналежні засоби, неналежні заходи, які вживаються», – зазначив Бакумов.
Зокрема, нардеп згадав нещодавній конфлікт між ТЦК та адвокаткою у Харкові.
«Це що за ОЗГ? Вони не представляються, вони зупиняють, вони в балаклавах. Ми, народні депутати, ми що тут балаклави надягаємо і здійснюємо таємне голосування, коли ми голосуємо за посилення мобілізації. Банальні речі, в Харкові якщо в автівці пробив колесо, ти не можеш відремонтувати автомобіль, бо вулканізації не працюють, бо чоловіки не виходять на роботу», – зауважив нардеп.
Тож Бакумов закликав профільний комітет, Генштаб, Міноборони та командування ЗСУ взяти це питання на свій контроль.
Відео: Олександр Бакумов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Александр Бакумов, Верхованая Рада, мобілізація, тцк, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні нардеп Олександр Бакумов виступив у ВР, де розповів про мобілізацію у Харкові. Зокрема, він поінформував колег про роботу ТЦК у місті.".