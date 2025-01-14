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ТЦК: про «бусифікацію», терміни затримання та чи можуть забирати телефон

Суспільство 13:18   14.01.2025
Вікторія Яковенко
ТЦК: про «бусифікацію», терміни затримання та чи можуть забирати телефон Скриншот

Співробітники ТЦК не мають права забирати мобільний телефон у чоловіків, однак можуть затримати громадян до трьох діб. У якому випадку – розповіла на пресконференції заступниця начальника РТЦК і СП у Києві майор Лариса Козак.

Перше питання стосувалося так званої «бусифікації». Спершу Козак пояснила: для того, щоб коментувати дії співробітників ТЦК, потрібно дивитись повні відео.

«На моїй практиці, що відбувається: громадяни, які перебувають у розшуку, їм пропонують добровільно прослідувати до районного ТЦК та СП для оновлення даних або усунення тих перешкод, які сприяли передачі їх у розшук. Якщо громадянин чинить злісну непокору або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, про це є норма в КУпАП, яка дозволяє співробітнику поліції, під протокол, адміністративне затримання такого громадянина. Що має певний термін: до трьох годин. Якщо громадянин чинить непокору із застосуванням фізичної сили до військовослужбовця, термін такого затримання може тривати навіть три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди насильно поміщаються у якісь транспортні засоби, то якщо розбирати їх повною картиною – це була непокора, це був адміністративний протокол про затримання», – зазначили Козак.

Вона також відповіла на запитання, чи мають поліцейські право мобілізовувати громадян без працівників ТЦК.

«Мобілізовувати – ні. Але проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають право, це їх прямий обов’язок», – розповіла Козак.

При цьому вона додала, що працівники ТЦК можуть мобілізовувати громадян без поліції. Однак акцентує: військовослужбовці не наділені ні правоохоронною, ні розшуковою функціями, ні функцією притягнення до відповідальності.

«Без поліцейських нам важко перевірити, чи знаходиться правопорушник у розшуку. Ми не можемо здійснити адміністративне затримання, адміністративне доставлення. Відповідно, не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення стосовно військовослужбовця певної непокори», – сказала Козак.

Відповіла Козак і на питання щодо зв’язку. Вона зауважила, що працівники ТЦК не мають права забирати мобільні телефони в громадян. Однак наголосила: приміщення ТЦК – це режимні обʼєкти, де зберігається документація, а також розміщені бази з обмеженим доступом.

«Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобовʼязаного в приміщенні. Таке приміщення в кожному районному ТЦК має бути. Тому засоби стільникового звʼязку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так, спілкування лише у відведених для цього місцях», – пояснила Козак.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 13:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники ТЦК не мають права забирати мобільний телефон у чоловіків, однак можуть затримати громадян до трьох діб. ".