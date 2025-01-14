Напад з пістолетом на працівників ТЦК в Харкові – поліція відкрила справу

Правоохоронці затримали харків’янина, якого підозрюють у нападі на працівників ТЦК у Харкові.

Повідомлення про подію копи отримали 13 січня о 20:10. У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що невідомі перегородили дорогу транспортному засобу, що перевозив мобілізованих осіб.

«З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку», – зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили особу одного з ймовірних нападників. Ним виявився харків’янин 49 років. У машині чоловіка виявили стартовий пістолет та набої до нього. Також поліцейські вилучили авто фігуранта.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Йдеться про конфлікт, відео якого раніше опублікував телеграм-канал «Труха Україна». На ньому чоловік із пістолетом кинувся на людей у камуфляжному одязі. Почалася сутичка.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Відео: «Труха Україна»

Відео: «Труха Україна»