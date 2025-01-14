Напад з пістолетом на працівників ТЦК в Харкові – поліція відкрила справу
Правоохоронці затримали харків’янина, якого підозрюють у нападі на працівників ТЦК у Харкові.
Повідомлення про подію копи отримали 13 січня о 20:10. У ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що невідомі перегородили дорогу транспортному засобу, що перевозив мобілізованих осіб.
«З цивільних авто вийшли двоє чоловіків та жінка. В одного з нападників був пістолет. Вони розбили скло в автомобілі працівників РТЦК та СП та почали з ними бійку», – зазначили у поліції.
Правоохоронці встановили особу одного з ймовірних нападників. Ним виявився харків’янин 49 років. У машині чоловіка виявили стартовий пістолет та набої до нього. Також поліцейські вилучили авто фігуранта.
Слідчі відкрили кримінальні провадження ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Йдеться про конфлікт, відео якого раніше опублікував телеграм-канал «Труха Україна». На ньому чоловік із пістолетом кинувся на людей у камуфляжному одязі. Почалася сутичка.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
Відео: «Труха Україна»
Відео: «Труха Україна»
Читайте також: Конфлікт між ТЦК і адвокаткою у Харкові набирає обертів: відреагував омбудсмен
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: нападение, пистолет, поліція, тцк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Напад з пістолетом на працівників ТЦК в Харкові – поліція відкрила справу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали харків’янина, якого підозрюють у нападі на працівників ТЦК у Харкові.".