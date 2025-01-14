Нападение с пистолетом на работников ТЦК в Харькове — полиция открыла дело
Правоохранители задержали харьковчанина, подозреваемого в нападении на работников ТЦК в Харькове.
Сообщения о событии копы получили 13 января в 20:10. В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что неизвестные преградили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных.
«Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними потасовку», — отметили в полиции.
Правоохранители установили личность одного из вероятных нападающих. Им оказался харьковчанин 49 лет. В машине мужчину обнаружили стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли авто фигуранта.
Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
Речь идет о конфликте, видео которого ранее опубликовал Telegram-канал «Труха Україна». На нем мужчина с пистолетом бросился на людей в камуфляжной одежде. Началась потасовка.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: «Труха Украина»
Видео: «Труха Украина»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нападение, пистолет, полиция, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали харьковчанина, подозреваемого в нападении на работников ТЦК в Харькове.".