Нападение с пистолетом на работников ТЦК в Харькове — полиция открыла дело

Правоохранители задержали харьковчанина, подозреваемого в нападении на работников ТЦК в Харькове.

Сообщения о событии копы получили 13 января в 20:10. В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что неизвестные преградили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных.

«Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними потасовку», — отметили в полиции.

Правоохранители установили личность одного из вероятных нападающих. Им оказался харьковчанин 49 лет. В машине мужчину обнаружили стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли авто фигуранта.

Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Речь идет о конфликте, видео которого ранее опубликовал Telegram-канал «Труха Україна». На нем мужчина с пистолетом бросился на людей в камуфляжной одежде. Началась потасовка.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: «Труха Украина»

Видео: «Труха Украина»