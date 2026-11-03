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Многоэтажка горела в Харькове: в квартире нашли тело мужчины (фото)

Происшествия 13:48   03.11.2026
Виктория Яковенко
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Многоэтажка горела в Харькове: в квартире нашли тело мужчины (фото)

Сообщения о пожаре в девятиэтажке спасатели получили сегодня, 3 ноября, в 11:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Очаг возгорания возник в квартире на седьмом этаже и распространился на площадь около 20 кв. м. Из-за сильного задымления лестничной клетки жителям угрожала опасность. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось спасти шесть человек и не допустить распространение огня за пределы одной квартиры», — отметили в ГСЧС.

В горящей квартире спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1949 года рождения.

В 12:59 пожар полностью ликвидировали. Причины его возникновения устанавливают.

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

пожар в Харькове

Видео: Telegram-канал «Труха Харків»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2026 в 13:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в девятиэтажке спасатели получили сегодня, 3 ноября, в 11:04, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".