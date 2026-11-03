Новости Харькова – главное 3 ноября: массированный обстрел, нет тепла и воды

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08:00

Харьков пережил комбинированный обстрел: начались проблемы с теплом, водой и светом, не ходят часть транспорта и задерживается метро

Около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.

Уже утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили , что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети. В КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки.

Позже в пресс-службе мэрии добавили, что из-за атаки РФ в Харькове отменили часть маршрутов электротранспорта.

Одно из попаданий пришлось по больнице в Немышлянском районе. По состоянию на утро 3 ноября известно о 62 пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Помимо этого, 226 пациентов больницы пришлось эвакуировать в другие медучреждения. Был зафиксирован вражеский удар в переход между корпусами одного из медицинских заведений. Повреждено здание одного из медотделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов, десять легковых автомобилей, уточнил Синегубов. Мэр Игорь Терехов добавил: в результате «прилета» вылетели также больше тысячи окон в больнице и близлежащих многоэтажках.