В Харькове частично пропали горячая вода и отопление, задерживается метро

Утром 3 ноября в пресс-службе мэрии сообщили, что из-за ночной российской атаки в Харькове начались проблемы с теплоснабжением, подачей горячей воды, а также – наблюдается нестабильное напряжение в электросети.

Временные перебои с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в части Харькова, пишут в мэрии.

«Профильные службы принимают все необходимые меры по восстановлению услуг в кратчайшие сроки», – отметили в сообщении.

Тем временем в КП «Харьковский метрополитен» добавили: в связи с нестабильным напряжением могут задерживаться и поезда подземки.

Напомним, около 03:20 в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о баллистике и КАБах. Жители города сообщали о том, что в отдельных районах отключилось электричество. Тем временем Воздушные силы ВСУ последовательно предупредили о ракете на Змиев и КАБах на Харьков.