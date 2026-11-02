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Маркировкой «Голубой щит» пометят более 150 объектов на Харьковщине: для чего

Культура 18:18   02.11.2026
Татьяна Литвина
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Маркировкой «Голубой щит» пометят более 150 объектов на Харьковщине: для чего Фото: ЛГС

Международный опознавательный знак «Голубой щит» появится на памятниках и учреждениях культуры Харьковской области. Это позволит привлечь международное внимание к их защите, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вооруженной российской агрессии на Харьковщине терпят разрушения и повреждения исторические памятники, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Усиливаем работу по защите и сохранению культурного наследия региона. Маркировка знаком «Голубой щит» позволит идентифицировать такие объекты в соответствии с международными нормами и привлечь внимание к необходимости их защиты», — сказал Синегубов на встрече с с представителями ВСУ. На ней обговаривались вопросы защиты объектов культурного наследия в области.

В перечень объектов, предложенных для маркировки, включили 155 памятников национального и местного значения, а также музейные заведения и основные библиотеки Харькова и территориальных громад области.

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Напомним, ХНЭУ имени С. Кузнеца заказал проект консервационных работ исторического дома по улице Полтавский шлях, 1 — так называемого «зеленого дома». Здание — памятник архитектуры и градостроительства местного значения. В августе 2022 года в Павловскую площадь напротив попала ракета С-300. От вибраций в старом здании обрушились деревянные перекрытия.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 18:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международный опознавательный знак «Голубой щит» появится на памятниках и учреждениях культуры Харьковской области. Это привлечет внимание к их защите.".