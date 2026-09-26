Мужской и женский взгляд на трагедию: в Харькове состоялась громкая премьера

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоялась премьера хореографического спектакля «У скронях. Жнива» — в рамках национального фестиваля «Схід Опера Фест — 2026». Хореографы-постановщики Константин Томильченко и Иван Юркив рассказали МГ «Объектив» о символизме, который вложили в постановку: переживаниях современного мужчины и трансформации женщины через личную трагедию.

Это дебют авторского проекта Томильченко на харьковской сцене. Над постановкой он работал вместе с Юркивым, а музыку для спектакля написал композитор Сергей Бакай. В постановке приняли участие артисты ХНАТОБа, а также Дмитрий Кондратюк, Александр Павлюченко и Владислав Михайленко.

Спектакль состоит из двух частей. По задумке авторов, «У скронях» и «Жнива» — это две разные перспективы одной реальности: мужская и женская. В то же время постановка не разделяет эти истории, а объединяет их в одно повествование о людях, живущих в одно время и в одной стране.

«До этого была идея. Я просто сделал соло. Я взял просто палку и вдохновился, и наполнил этот символ всем тем, чем я, в принципе, увидел, что я хотел сказать. И из этого соло вырос такой маленький перформанс на 30 минут», — вспоминал Томильченко.

Хореограф отметил, что нашел среди своих коллег единомышленников, благодаря которым соло превратилось в полноценный перформанс.

«Я пригласил ребят и понял, что я не один такой, и есть люди, есть ребята, которые тоже хотят на сцене с помощью танца сказать что-то от себя. О жизни, о любви, об разочаровании, об осуждении, о мотивации, об… очень многом. Это, знаете, все то, что волнует мужчину, все те нагрузки, которые выпадают на его долю», — поделился он.

По словам Константина, палка, вокруг которой построен перформанс, может иметь много значений для зрителя.

«Это символ. Это крест, который в определенное время мужчина несет на себе. Он на этом кресте, с помощью этого креста. Он во что-то верит, он вынужден делать то, что общество требует. Поэтому эта палка — это очень много символов: и оружие, и крест, и какой-то внутренний стержень», — рассказал постановщик.

Вторая часть — «Жнива» — показывает женскую перспективу. На сцене появляются артистки балета ХНАТОБа, а сама история разворачивается от празднования сбора урожая до личной трагедии главной героини и ее дальнейшего принятия.

«Вторая идея возникла на фоне, когда мы ставили первый акт, он вышел на 30 минут, и он был тяжелый такой, знаете, и хотелось больше, все-таки, света, добра, какого-то оптимизма. И на фоне этого мы с Костей думали, гадали, перебрали разные варианты и создали сюжет именно для девушек. И эти две части, они перекликаются между собой. И после такого напряженного первого акта второй акт вышел такой теплый, будем так говорить, светлый и оптимистичный», — рассказал хореограф-постановщик второго акта Иван Юркив.

Он объяснил, что начало «Жнив» построено на образе сбора урожая — традиционно это время праздника и радости. Именно эту атмосферу участницы пытались передать в своем первом танце, рассказал Иван. Однако со временем на сцене появляется главная героиня со сломанной палкой — символом личной трагедии, потери или внутреннего опустошения. Через этот образ постановщики показывают, как женщина переживает происходящие вокруг нее события, пропуская их через собственный опыт. Именно после этой сцены героини переходят к обряду, который становится следующим этапом их истории.

Именно сцена с обрядом, по словам Ивана, является его любимой во второй части спектакля.

«Обряд — это для меня переход между трагедией, осознанием и принятием. Она принимает, она перерождается именно в обряде. Девушки ей в этом помогают, и она, знаете, как феникс, по-другому смотрит на этот мир, по-другому транслирует свое внутреннее состояние. Мы живем в такое время, когда у нас много вокруг трагедий, на самом деле, и мы, к сожалению или к счастью, научились жить дальше. И как раз главная героиня в этом состоянии, она принимает, она продолжает жить дальше, продолжает творить, потому что жизнь на этом не заканчивается, а только перерождается. Это ее этап, это ее уровень, на который она должна перейти», — подчеркнул он.

В финале спектакля мужчины из первой части выходят на сцену к женщинам.

«Это классный метафорический, непрямой хеппи-энд, мы все рядом, но в то же время далеко, и при этом мы все едины и целое. Мы вместе и мы будем двигаться дальше. Это чтобы люди чувствовали больше оптимизма и верили в лучшее. Но и видели, что происходит, не игнорировали это, и понимали», — объяснил Иван.