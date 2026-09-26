Дожди и прохлада: какой будет погода в Харькове и области 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать 10–12 градусов, днем — 16–18, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 9–14 градусов, днем — 14–19.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с.

«Уже на старте настоящее бабье лето, оно активно разминается. 27 сентября температура воздуха ожидается по всей Украине комфортной, +17… +22°. Ночи будут значительно холоднее, конечно, всего +7… +11°. Поэтому утра и вечера потребуют явно более теплой одежды. Поскольку к нам заходит бабье лето, то понятно, что погода будет иметь антициклональный характер. А это значит, что будет преобладать переменная облачность, прекрасное ласковое осеннее солнце и утренние туманы с дымкой», — пишет синоптик Наталья Диденко.