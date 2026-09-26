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Восстановление систем жизнеобеспечения Харькова: сколько сетей заменили

Общество 15:02   26.09.2026
Елена Нагорная
Восстановление систем жизнеобеспечения Харькова: сколько сетей заменили Фото: КП «ХТС»

Системы жизнеобеспечения Харькова получили значительные повреждения в результате российской агрессии. Пострадала большая часть объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Это генерирующие и тепловые мощности, тепловые пункты, насосные и очистные сооружения, а также инженерные сети, которые требуют восстановления и реконструкции, констатируют в Стратегии развития Харькова до 2029 года.

«Восстановление сопровождается стратегической модернизацией и децентрализацией системы. Город развивает распределенную генерацию тепловой и электрической энергии (когенерационные установки, блочно-модульные котельные, автономные источники питания), что повышает устойчивость критической инфраструктуры и ее способность работать в условиях отключений и целенаправленных ударов», — отмечают в документе.

Город обслуживается разветвленной сетью инженерных коммуникаций: 2,7 тысячи км водопроводных сетей, 1,7 тысячи км канализационных сетей и 618 км ливневой канализации — это одна из крупнейших коммунальных систем в Восточной Европе.

Согласно документу, в период с 2021 по 2025 год в городе провели следующие объемы работ по замене коммуникаций:

  • Тепловые сети (общая протяженность — 1649,1 км): в 2021 году переложили 102 км, в 2022-м — 200 км, в 2023-му — 220 км, в 2024-м — 92,7 км, а в 2025 году — 54,5 км.

  • Водопроводные сети (общая протяженность — 2744,7 км): в 2021 году заменили 21 км, в 2022-м — 10,2 км, в 2023-му — 17,1 км, в 2024-м — 14,6 км, в 2025 году — 16,3 км.

  • Канализационные сети (общая протяженность — 1685,3 км): в 2021 году отремонтировали 2,5 км, в 2022-м — 0,9 км, в 2023-му — 1,9 км, в 2024-м — 1,9 км, в 2025 году — 4,2 км.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2026 в 15:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадала большая часть объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.".