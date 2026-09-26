Ночная атака БпЛА на Харьков: пострадали четыре человека, поврежден дом

Атаке БпЛА подвергся Харьков в ночь на 26 сентября. Под ударами были два района — Киевский и Салтовский. В последнем пострадали четыре человека.

О первых двух «прилетах» в Киевском районе мэр Игорь Терехов сообщил в 02:17.

Спустя три минуты он написал, что есть еще одно попадание в Салтовском районе.

В Салтовском районе беспилотник упал вблизи нежилых зданий. Были повреждены четыре автомобиля, некоторые горели.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в Салтовском районе пострадали женщины 37 и 48 лет, а также 44-летний и 53-летний мужчины. Всем оказали медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом и горел автомобиль.

Как сообщала МГ «Объектив», газовиков атаковал российский FPV-дрон в Золочеве утром 25 сентября. Удар пришелся по центральной части поселка. В этот момент там находилась бригада «Газсети» – трое сотрудников. Они не пострадали. Но поврежден служебный автомобиль.

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