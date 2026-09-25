Кенотафы погибших военных могут появиться на кладбище №18 — петиция

Выделить места под кенотафы (символические могилы) на Городском кладбище № 18 просят в петиции к мэрии, которая появилась на сайте Харьковского горсовета 25 сентября. Члены семей погибших военнослужащих призывают таким образом дать возможность почтить память защитников и защитниц Украины, чьи тела не были найдены или эвакуированы.

«Сегодня многие семьи Героев, которые в судебном порядке были объявлены умершими, сталкиваются с болезненной проблемой — у них нет физического места (могилы), куда могли бы прийти для скорби и почтения памяти своей самого родного человека», — говорит автор петиции Александр Килиба.

Ссылаясь на статью 25 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», он напоминает, что такие семьи имеют право на безвозмездное выделение мест на территории кладбищ для размещения кенотафов таким погибшим военным.

«Однако в нашем городе до сих пор нет четкой и прозрачной процедуры реализации этого права семьями погибших», — отмечает автор петиции и призывает городской совет выделить бесплатные места под кенотафы на Городском кладбище №18 и разработать для ритуальных служб четкую схему их установки без бюрократии, а также ухода за ними.

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Напомним, на Аллее Славы перезахоронили погибшего Героя из Купянска Артура Венцкевича. Он погиб в 2022 году при обороне Харькова. За проявленный героизм Венцкевич посмертно отмечен орденом «За мужество» III степени.