Оптоволокно FPV-дронов губит природу — угроза экоцида на Харьковщине (видео)

Оптоволокно от российских FPV-дронов создает угрозу экоцида в лесах в окрестностях Волчанска на Харьковщине. Оккупанты затягивают сосны километрами прозрачных нитей, выпуская дроны каждые 20 минут на расстояние до 40 км. МГ «Объектив» пообщались со спикером 57-й ОМПБр и экспертом Украинской природоохранной группы, чтобы выяснить масштаб угрозы. Прозрачные ловушки массово губят животных, а микропластик годами будет отравлять почвы и водоемы.

Словно паутина, выблескивающая в лучах солнца. Оптоволокно от смертоносных российских FPV создает угрозу экоцида в сосновых лесах под Волчанском на севере Харьковщины.

«Я думаю, когда мы увидим это вживую, когда мы сможем туда доехать — это будут вообще ужасающие кадры», — говорит начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Руслана Богдан.

«Для животного мира это абсолютно точно будет иметь негативные последствия. Здесь нужно понимать только масштаб», — отмечает биолог, ветеран, эксперт Украинской природоохранной группы Андрей Тупиков.

Сам Волчанск разрушен и там уже нет ничего живого, как и лесов, добавляет Руслана Богдан. Но остаются леса вокруг города, и именно их оккупанты заплетают оптоволокном. Кадры со затянутыми стеклянными нитями соснами дрон бригады снял неподалеку от поселка Вильча около месяца назад.

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«Трассы» на 60 километров: как противник применяет технологию

«Мы называем это волоконными трассами, — рассказывает Руслана Богдан. — Оптика очень специфична, и летать на ней тяжелее, потому что есть вероятность обрыва. Поэтому они составляют определенные маршруты и затем по ним двигаются. Действительно, есть несколько таких участков в зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады, где мы непосредственно держим оборону, где действительно так выглядят леса».

Россияне затягивают оптоволокном территории на Волчанском направлении уже полтора года — с начала 2025-го. С тех пор, как испытали технологию в ходе боев в Курской области.

«Сначала это были короткие дистанции — 5 км, затем 10 км. Очень интенсивно враг применяет волокно. Это происходит не каждый час. Буквально каждые 20 минут летит российский FPV-дрон», — говорит Руслана Богдан.

Проводить какие-либо обследования этой местности или пытаться убрать волокно пока невозможно из соображений безопасности. Даже не каждую локацию можно снять с воздуха. Поэтому текущий масштаб катастрофы неизвестен.

«Но для нас было важно показать происходящее, потому что оптика вредит окружающей среде безапелляционно. И действительно, это последствия, которые мы будем долго ощущать. Сама оптика довольно хрупкая. И это фактически стекло внутри. Оно покрыто еще защитным слоем. Трудно представить, насколько это загрязняет природу», — подчеркивает Руслана Богдан.

Смертельная ловушка для пернатых и зверей

Военные сейчас массово находят гнезда, которые птицы строят из оптоволокна.

Но для скольких пернатых оно становится причиной гибели? Ушастой сове повезло: в январе во время выполнения боевых задач ее спасли бойцы бригады «Ахиллес». Военные осторожно высвободили птицу из пут и выпустили на волю.

А в апреле на Купянщине полицейские спасали оленя, который рогами запутался в антидроновой сетке и оптоволокне. Напуганное животное не проявляло агрессии и убежало, как только его освободили.

«Поэтому это точно повлияет негативно на птиц, на их передвижение, на летучих мышей. Находили летучих мышей, запутавшихся в оптическом волокне, крупные четвероногие животные, бродящие по лесу, страдали от запутывания в оптическом волокне», — объясняет Андрей Тупиков.

Микропластик и стекло: чем угрожает оптическое волокно окружающей среде

Кроме животного мира, вред однозначно будет нанесен почвам и водной среде. Однако пока прогнозировать последствия можно только в общем, ведь детальных исследований на тему того, как оптоволокно вредит окружающей среде, еще не проводили.

«Тема новая, и научные исследования начали проводиться с 2024 года, условно говоря. Мы понимаем, они дистанционные. Поскольку у нас нет прямых данных о загрязнении именно химическими веществами, имеющимися в оптическом волокне, поэтому ученые смотрят на близкие, родственные вещи и делают экстраполяции. Так делается прогноз», — отмечает Андрей Тупиков.

В частности, сейчас изучают влияние микропластика. Чтобы военное оптоволокно было гибким, его делают многослойным, с полимерным покрытием, объясняет ученый.

«В большинстве загрязнение происходит PMMA-пластиком на данный момент, а исследования преимущественно по полистиролу и полиэтилену. Как они засоряют почвы, как они попадают в микроорганизмы, как ведет себя микропластик в водной среде… Мы говорим здесь о микропластике, который обеспечивает покрытие этого оптического волокна. А что касается загрязнения стеклянной сердцевиной, пока нет таких данных», — констатирует Андрей Тупиков.

Как очистить леса и что говорят военные

Также остается открытым вопрос, как очищать леса.

«Понятно, что надо будет его как-то собирать, например, с воздуха. Цеплять какие-то крючки на дроны и собирать их массово. Но что будет на самом деле, непонятно пока», — размышляет Андрей Тупиков.

Военные же отмечают: когда дойдет очередь до очистки, может появиться такая технология, которую сейчас даже не представляют.

«Сегодня очень рано думать о том, как его снимать. Сегодня стоит думать в первую очередь о противодействии и про улучшение применения наших экипажей, их оснащение, для того чтобы тоже работать оптикой. Потому что это эффективное оружие. К сожалению, еще рано думать об экологических последствиях, стоит думать, как сохранить жизни от этих самых оптоволоконных дронов», — подытоживает Руслана Богдан.

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