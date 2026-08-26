Харьков снова атаковал вражеский БпЛА: «прилет» в Киевском районе

Днем 26 августа враг ударил дроном по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Устанавливаем все обстоятельства. Пока информация о пострадавших не поступала», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, около 04:50 враг ударил по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под атакой реактивного БпЛА находился Холодногорский район. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Также напомним, в результате вчерашних российских обстрелов в Основянском районе повреждены девять частных домов, пишут в пресс-службе мэрии. Коммунальщики уже приступили к восстановлению разрушенного.