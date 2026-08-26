«Ужасная статистика»: на сколько станет меньше учеников в Харькове в этом году

В этом учебном году в школах Харькова будет на 4,5 тысячи учеников меньше, чем в прошлом. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов во время городской педагогической конференции, передает корреспондент МГ «Объектив».

«У нас очень печальная, ужасная, я бы сказал, статистика для города Харькова и вообще для Украины. Во-первых, к сожалению, в этом учебном году за парты сядет на 4,5 тысячи детей меньше, чем в прошлом году. И это ужасный показатель. Зависит ли он от города, не зависит ли? Точно не зависит. Мы прекрасно понимаем, что идет война. И сегодня прогнозные показатели, которые дает нам НБУ, к сожалению, тоже ужасающие. По разным прогнозным показателям в этом году страну покинет 200 тысяч человек, среди которых преимущественно это молодежь», — отметил городской голова.

По его мнению, сейчас нужно сосредоточить все усилия на том, как остановить такой отток.

«Один из очень важных вопросов – это образование. Как будет развиваться образование? Как сделать так, чтобы молодежь после того, как она завершит обучение в школе, не уезжала? Как поступить так, чтобы они оставались? Конечно, безопасность. Ситуация с безопасностью, она беспокоит всех, и человек принимает решение, когда он имеет четкую позицию по безопасности, и четкую позицию, где будет учиться ребенок», — считает Терехов.