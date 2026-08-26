«Жахлива статистика»: на скільки поменшає учнів у Харкові цьогоріч

У цьому навчальному році у школах Харкова буде на 4,5 тисячі учнів менше, ніж торік. Про це повідомив мер Ігор Терехов під час міської педагогічної конференції, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Ми маємо дуже сумну, жахливу, я б сказав, статистику для міста Харкова і взагалі для України. По-перше, на жаль, в цьому навчальному році за парти сяде на 4,5 тисячі дітей менше, ніж минулого року. І це жахливий показник. Залежить він від міста, чи не залежить? Точно не залежить. Бо ми чудово розуміємо, що йде війна. І сьогодні прогнозні показники, які дає нам НБУ, на жаль, теж жахливі. Бо по різних прогнозних показниках в цьому році країну залишить 200 тисяч людей, серед яких переважно це молодь», – зазначив міський голова.

Тож, на його думку, зараз потрібно зосередити усі зусилля на тому, як зупинити такий відтік.

«Одне з дуже важливих питань – це освіта. Як буде розвиватися освіта? Як зробити так, щоб молодь після того, як вона завершить навчання у школі, не виїжджала? Як зробити так, щоб вони залишалися? Звісно, безпека. Безпекова ситуація, вона турбує всіх, і людина ухвалює рішення, коли вона має чітку позицію щодо безпеки, і чітку позицію, де ж буде навчатися дитина», – вважає Терехов.