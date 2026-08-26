Видавав себе за прокурора і погрожував «наслідками»: підозра харків’янину

Слідство вважає, що 33-річний мешканець Харкова, який ніколи не працював в органах прокуратури, використовував фейкове посвідчення.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант замовив підроблене службове посвідчення Офісу Генпрокурора на власне ім’я, а згодом використовував його як справжнє.

«Для виготовлення документа чоловік передав свої персональні дані та фото. У підробленому посвідченні було зазначено, що він нібито обіймає посаду «прокурора відділу», – встановило слідство.

23 серпня у Безлюдівці, розповіли правоохоронці, чоловік під час конфлікту з охоронцем представився працівником прокуратури, пред’явив посвідчення та почав погрожувати «серйозними наслідками».

«Наступного дня його зупинили працівники поліції за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік знову пред’явив вказане посвідчення. Під час перевірки встановлено, що насправді він ніколи не працював в органах прокуратури та відповідного службового посвідчення йому не видавали», – додали в прокуратурі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: фігурант зізнався, що придбав посвідчення через інтернет.

Йому повідомили про підозру у підробленні офіційного документа.

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