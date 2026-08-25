Школа – вже за тиждень: ціни на канцтовари в Харкові

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.

У більшості закладів зараз діють акції та знижки на такі товари, інформує департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР.

За даними мерії, середні ціни на товари зараз такі:

зошити на 12 аркушів – від 5 грн/шт,

прописи – від 15 грн/шт.,

ручки кулькові – від 2,50 грн/шт.,

набори кольорових олівців (шість штук)- від 20 грн,

набори фломастерів (шість штук) – від 35 грн,

фарби акварельні (вісім кольорів) – від 40 грн,

альбоми для малювання – від 20 грн/шт.

«Порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 5-10%», – додали у міськраді.

Нагадаємо, 1 вересня у Харкові має запрацювати ще одна велика підземна школа – у Немишлянському районі, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Він також повідомив, що приблизно 52% дітей, які знаходяться у місті, матимуть можливість вчитися в безпечних умовах, за комбінованою системою.