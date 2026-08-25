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Школа – вже за тиждень: ціни на канцтовари в Харкові

Суспільство 14:47   25.08.2026
Вікторія Яковенко
Школа – вже за тиждень: ціни на канцтовари в Харкові Фото: Харківська міськрада

1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.

У більшості закладів зараз діють акції та знижки на такі товари, інформує департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР.

За даними мерії, середні ціни на товари зараз такі:

  • зошити на 12 аркушів – від 5 грн/шт,
  • прописи – від 15 грн/шт.,
  • ручки кулькові – від 2,50 грн/шт.,
  • набори кольорових олівців (шість штук)- від 20 грн,
  • набори фломастерів (шість штук) – від 35 грн,
  • фарби акварельні (вісім кольорів) – від 40 грн,
  • альбоми для малювання – від 20 грн/шт.

«Порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 5-10%», – додали у міськраді.

Нагадаємо, 1 вересня у Харкові має запрацювати ще одна велика підземна школа – у Немишлянському районі, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Він також повідомив, що приблизно 52% дітей, які знаходяться у місті, матимуть можливість вчитися в безпечних умовах, за комбінованою системою.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.".