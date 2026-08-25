Школа – вже за тиждень: ціни на канцтовари в Харкові
1 вересня розпочнеться новий навчальний рік. У мерії Харкова провели моніторинг цін на основні канцтовари.
У більшості закладів зараз діють акції та знижки на такі товари, інформує департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР.
За даними мерії, середні ціни на товари зараз такі:
- зошити на 12 аркушів – від 5 грн/шт,
- прописи – від 15 грн/шт.,
- ручки кулькові – від 2,50 грн/шт.,
- набори кольорових олівців (шість штук)- від 20 грн,
- набори фломастерів (шість штук) – від 35 грн,
- фарби акварельні (вісім кольорів) – від 40 грн,
- альбоми для малювання – від 20 грн/шт.
«Порівняно з аналогічним періодом 2025 року ціни на канцтовари виросли в середньому на 5-10%», – додали у міськраді.
Нагадаємо, 1 вересня у Харкові має запрацювати ще одна велика підземна школа – у Немишлянському районі, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Він також повідомив, що приблизно 52% дітей, які знаходяться у місті, матимуть можливість вчитися в безпечних умовах, за комбінованою системою.