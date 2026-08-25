До кінця вересня перекрили вулицю в Харкові: як об’їжджати

Рух транспорту на вулиці Сумгаїтській, в районі перехрестя з вулицею Космонавтів, заборонений до 28 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність проведення реконструкції газопроводу.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Дерев’янка, Старицького, Генріха Алтуняна та іншими.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов прокоментував гучне святкування молоді Дня міста з басейном у кузові вантажівки, який приїхав у центр. Він зазначив, що “цей випадок буде проаналізовано людьми”. Також він вважає, що молодь має бути етичною під час війни й після завершення її. Також міський голова подякував харків’янам, які обожнюють своє місто.