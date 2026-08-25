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До кінця вересня перекрили вулицю в Харкові: як об’їжджати

Суспільство 13:10   25.08.2026
Вікторія Яковенко
До кінця вересня перекрили вулицю в Харкові: як об’їжджати Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Сумгаїтській, в районі перехрестя з вулицею Космонавтів, заборонений до 28 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Причина – необхідність проведення реконструкції газопроводу.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Дерев’янка, Старицького, Генріха Алтуняна та іншими.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов прокоментував гучне святкування молоді Дня міста з басейном у кузові вантажівки, який приїхав у центр. Він зазначив, що “цей випадок буде проаналізовано людьми”. Також він вважає, що молодь має бути етичною під час війни й після завершення її. Також міський голова подякував харків’янам, які обожнюють своє місто.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 13:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Сумгаїтській, в районі перехрестя з вулицею Космонавтів, заборонений до 28 вересня.".