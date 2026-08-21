52% дітей у Харкові зможуть вчитися в безпечних умовах – Терехов

1 вересня у Харкові має запрацювати ще одна велика підземна школа – у Немишлянському районі, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Він також озвучив, скільки загалом дітей у місті зможуть навчатися у комбінованому режимі.

За словами міського голови, нова підземна школа буде розрахована на 1200 учнів. Там вже завершують всі роботи щодо благоустрою.

«Якщо взяти взагалі, то десь приблизно 52% дітей, які знаходяться у місті Харків, вже мають можливість і будуть мати можливість вчитися в таких безпечних умовах, в комбінованій системі навчання», – зазначив Терехов.

Він додав: дуже важливо, щоб діти мали можливість вчитися. І не тільки в системі онлайн, бо, підкреслює, цього навчання недостатньо для того, щоб отримати повноцінні знання.

«І тому ми перші в країні розробили проєктно-кошторисну документацію, затвердили проєкт і почали будівництво підземних шкіл. Потім віддали ці проєкти прифронтовим містам і громадам. І, за нашими проєктами, вже будували й інші міста та громади підземні школи. Але тут важливо не зупинятися. Вчора у мене була зустріч прем’єр-міністром України, ми розмовляли щодо цільових субвенцій на освіту. Це дуже важливо. Дуже важливо не зупинятися, а продовжувати працювати, продовжувати будувати підземні і дитячі садочки», – розповів мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”