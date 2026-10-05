Live
  • Пн 05.10.2026
  • Харків  +14°С
  • USD 44.99
  • EUR 50.53

Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв

Події 19:22   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв

Особу одного з юних зачеперів встановлено. На його матір складено протокол про адміністративне правопорушення. Решту дітей встановлюють.

Як повідомили у облуправлінні поліції, правоохоронці помітили дітей на зовнішніх частинах електропоїзда на станції Новоселівка.

На опублікованих поліцією фото видно близько 10 підлітків, що “осідлали” локомотив.

зачепи Новоселівка

Одного з учасників “покатушок” правоохоронці встановили. На його матір, за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини, поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників небезпечної розваги.

Читайте також: Лісничий на Чугуївщині не помітив, як зрубали майже 50 дубів — слідство

Нагадаємо, у вересні також на станції Новоселівка впіймали неповнолітнього зацепера, коли він намагався покататися на зовнішній частині рухомого складу. Його батькам загрожує штраф та проблеми з виїздом за кордон.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Вибухи у Харкові: атака КАБів, п’ятеро людей загинули (доповнюється)
Вибухи у Харкові: атака КАБів, п’ятеро людей загинули (доповнюється)
05.10.2026, 20:03
Удар трьома КАБами по Харкову: з’явилися фото та відео з місця
Удар трьома КАБами по Харкову: з’явилися фото та відео з місця
05.10.2026, 18:14
Двоє людей врятовано з-під завалів, вирують пожежі – Синєгубів про удар КАБами
Двоє людей врятовано з-під завалів, вирують пожежі – Синєгубів про удар КАБами
05.10.2026, 18:05
Під завалами люди: Терехов – про обстріл Харкова КАБами
Під завалами люди: Терехов – про обстріл Харкова КАБами
05.10.2026, 17:23
Лісничий на Чугуївщині “не помітив”, як зрубали майже 50 дубів – слідство
Лісничий на Чугуївщині “не помітив”, як зрубали майже 50 дубів – слідство
05.10.2026, 19:00
Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв
Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв
05.10.2026, 19:22

Новини за темою:

30.09.2026
Потяги знову ходитимуть через Лозову: як убезпечили пасажирів
14.09.2026
Неповнолітнього “зацепера” зняли з поїзда на станції Новоселівка
08.09.2026
Сафарі на поїзди – Перцовський повідомив про загибель провідниці й поранених
16.06.2026
Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ
09.06.2026
Літній розклад руху поїздів — зміни маршрутів із Харкова та новий рейс


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 19:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особу одного з юних зачеперів встановлено. На його матір складено протокол про адміністративне правопорушення. Решту дітей встановлюють.".