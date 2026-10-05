Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків – Чугуїв

Особу одного з юних зачеперів встановлено. На його матір складено протокол про адміністративне правопорушення. Решту дітей встановлюють.

Як повідомили у облуправлінні поліції, правоохоронці помітили дітей на зовнішніх частинах електропоїзда на станції Новоселівка.

На опублікованих поліцією фото видно близько 10 підлітків, що “осідлали” локомотив.

Одного з учасників “покатушок” правоохоронці встановили. На його матір, за неналежне виконання батьківських обов’язків щодо виховання дитини, поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників небезпечної розваги.

Нагадаємо, у вересні також на станції Новоселівка впіймали неповнолітнього зацепера, коли він намагався покататися на зовнішній частині рухомого складу. Його батькам загрожує штраф та проблеми з виїздом за кордон.