Несовершеннолетних зацеперов сняли с электропоезда Харьков — Чугуев

Личность одного из юных зацеперов установлена. На его мать составлен протокол об административном правонарушении. Остальных детей устанавливают.

Как сообщили в облуправлении полиции, правоохранители заметили детей на внешних частях электропоезда на станции Новоселовка.

На опубликованных полицией фото видно около 10 подростков, «оседлавших» локомотив.

Одного из участников «покатушек» правоохранители установили. На его мать, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка, полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь правоохранители устанавливают других участников опасного развлечения.

Напомним, в сентябре также на станции Новоселовка поймали несовершеннолетнего зацепера, когда он пытался прокатиться на внешней части подвижного состава. Его родителям грозит штраф и проблемы с выездом за границу.