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Несовершеннолетнего «зацепера» сняли с поезда на станции Новоселовка

Происшествия 18:48   14.09.2026
Татьяна Литвина
Несовершеннолетнего «зацепера» сняли с поезда на станции Новоселовка

Зацепера поймали, когда он пытался прокатиться на внешней части подвижного состава на станции Новоселовка под Харьковом. Его родителям грозит штраф и проблемы с выездом за границу.

Как сообщили в полиции области, юного зацепера на составе обнаружили на станции Новоселовка при отработке железнодорожного участка Харьков – Змиев. С парнем провели профилактическую беседу, а на его мать составили протокол по ч.1 ст.184 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и временное ограничение права на выезд с ребенком за пределы Украины.

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Напомним, волна зацепинга прокатилась по Харьковщине весной. Полиция сообщала, что зацеперы активизировались как в самом Харькове, так и в области, где облюбовали ту самую Новоселовку, а также другие станции мерефянского направления.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 18:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зацепера поймали, когда он пытался прокатиться на внешней части подвижного состава на станции Новоселовка под Харьковом. Его родителям грозит штраф и проблемы с выездом за границу.".