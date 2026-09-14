Несовершеннолетнего «зацепера» сняли с поезда на станции Новоселовка

Зацепера поймали, когда он пытался прокатиться на внешней части подвижного состава на станции Новоселовка под Харьковом. Его родителям грозит штраф и проблемы с выездом за границу.

Как сообщили в полиции области, юного зацепера на составе обнаружили на станции Новоселовка при отработке железнодорожного участка Харьков – Змиев. С парнем провели профилактическую беседу, а на его мать составили протокол по ч.1 ст.184 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях» — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и временное ограничение права на выезд с ребенком за пределы Украины.

Читайте также: Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Напомним, волна зацепинга прокатилась по Харьковщине весной. Полиция сообщала, что зацеперы активизировались как в самом Харькове, так и в области, где облюбовали ту самую Новоселовку, а также другие станции мерефянского направления.