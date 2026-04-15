Волна зацепинга на Харьковщине: ищут, кто опасно катается на электричках

Общество 15:04   15.04.2026
Виктория Яковенко
Волна зацепинга на Харьковщине: ищут, кто опасно катается на электричках

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили, что на протяжении последней недели произошло несколько фактов зацепинга на Харьковщине.

Инциденты произошли на территории областного центра и области, говорят в ГУ Нацполиции Харьковской области. Предварительно установлено, что катающиеся на электричках люди визуально похожи на несовершеннолетних.

Видео с зацеперами в Telegram-каналах активно начали публиковать с 11 апреля. Отмечалось, что подростки «любят» мерефянские электрички. Также их видели в Липовой роще и на остановке «Новоселовка».

Правоохранители говорят: информацию внесли в Единый учет территориальных подразделений полиции. Сейчас устанавливают лиц, причастных к зацепингу.

Отметим, зацепинг – экстремальный, незаконный и смертельно опасный вид передвижения, когда люди цепляются за наружные части поездов, вагонов, трамваев, метро или другого транспорта во время движения.

Автор: Виктория Яковенко
  Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 15:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили, что на протяжении последней недели произошло несколько фактов зацепинга на Харьковщине.".