Волна зацепинга на Харьковщине: ищут, кто опасно катается на электричках
Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили, что на протяжении последней недели произошло несколько фактов зацепинга на Харьковщине.
Инциденты произошли на территории областного центра и области, говорят в ГУ Нацполиции Харьковской области. Предварительно установлено, что катающиеся на электричках люди визуально похожи на несовершеннолетних.
Видео с зацеперами в Telegram-каналах активно начали публиковать с 11 апреля. Отмечалось, что подростки «любят» мерефянские электрички. Также их видели в Липовой роще и на остановке «Новоселовка».
Видео: Telegram-канал «Бар|Новобаварський|Харків»
Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»
Видео: Telegram-канал «Харків 1654»
Правоохранители говорят: информацию внесли в Единый учет территориальных подразделений полиции. Сейчас устанавливают лиц, причастных к зацепингу.
Отметим, зацепинг – экстремальный, незаконный и смертельно опасный вид передвижения, когда люди цепляются за наружные части поездов, вагонов, трамваев, метро или другого транспорта во время движения.
Читайте также: Опасная поездка на трамвае: подросток-зацепер «засветился» на Салтовке (видео)
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 15:04;