Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках
Правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили, що впродовж останнього тижня сталося кілька фактів зачепінгу на Харківщині.
Інциденти сталися на території обласного центру та області, кажуть в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо встановлено, що особи, які катаються на електричках, візуально схожі на неповнолітніх.
Відео з зачеперами в телеграм-каналах активно почали публікувати з 11 квітня. Зазначалося, що підлітки “полюбляють” мереф’янські електрички. Також їх бачили в Липовому гаю та на зупинці “Новоселівка”.
Відео: телеграм-канал «Бар|Новобаварський|Харків»
Відео: телеграм-канал «Типичное ХТЗ»
Відео: телеграм-канал «Харків 1654»
Правоохоронці кажуть: інформацію внесли до Єдиного обліку територіальних підрозділів поліції. Наразі встановлюють осіб, причетних до зачепінгу.
Зазначимо, зачепінг – екстремальний, незаконний та смертельно небезпечний вид пересування, коли люди чіпляються за зовнішні частини поїздів, вагонів, трамваїв, метро чи іншого транспорту під час руху.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зацепер, зацепинг, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 15:04;