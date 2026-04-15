Хвиля зачепінгу в регіоні: шукають, хто небезпечно катається на електричках

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили, що впродовж останнього тижня сталося кілька фактів зачепінгу на Харківщині.

Інциденти сталися на території обласного центру та області, кажуть в ГУ Нацполіції в Харківській області. Попередньо встановлено, що особи, які катаються на електричках, візуально схожі на неповнолітніх.

Відео з зачеперами в телеграм-каналах активно почали публікувати з 11 квітня. Зазначалося, що підлітки “полюбляють” мереф’янські електрички. Також їх бачили в Липовому гаю та на зупинці “Новоселівка”.

Правоохоронці кажуть: інформацію внесли до Єдиного обліку територіальних підрозділів поліції. Наразі встановлюють осіб, причетних до зачепінгу.

Зазначимо, зачепінг – екстремальний, незаконний та смертельно небезпечний вид пересування, коли люди чіпляються за зовнішні частини поїздів, вагонів, трамваїв, метро чи іншого транспорту під час руху.