Небезпечна поїздка на трамваї: підліток-зачепер «засвітився» на Салтівці 📹

Правоохоронці проводять перевірку за фактом «зачепінгу» у Салтівському районі Харкова.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, про інцидент дізналися із відео, яке поширили в соцмережах.

«На якому неповнолітня особа рухалася на трамваї, зачепившись за зовнішній механізм з’єднання вагонів», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські зареєстрували інформацію про інцидент в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка.

Відео: телеграм-канал “Харків 1654”

«Зачепінг як явище набуває поширення серед неповнолітніх. Зачепери ризикують життям, катаючись на задньому торці хвостового або передньому торці головного вагону чи локомотива. Крім того, вони можуть пересуватися, зачепившись збоку за двері, дзеркала або вікна вагона. Часто такі поїздки знімають на відео, щоб опублікувати у соціальних мережах. Бездумна погоня за адреналіном і вподобайками може призвести до тяжких травм або навіть до загибелі», – підкреслили у поліції.

Нагадаємо, наприкінці жовтня водій трамвая повідомив правоохоронцям про випадок зачепінгу на території Холодногірського району. Двоє підлітків проїхалися на трамваї, схопившись за задню частину вагона. Правоохоронці встановили особи порушників та провели з їхніми батьками профілактичну бесіду, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.