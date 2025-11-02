Підлітки в Харкові проїхалися зовні трамвая: як відреагувала поліція
Наприкінці жовтня водій трамвая повідомив правоохоронцям про випадок зачепінгу на території Холодногірського району. Двоє підлітків проїхалися на трамваї, схопившись за задню частину вагона.
Правоохоронці встановили особи порушників та провели з їхніми батьками профілактичну бесіду. У ГУ Нацполіції в Харківській області підкреслили, що зачепінг є смертельно небезпечним.
Полісмени закликають батьків пояснювати дітям можливі наслідки такого екстремального дозвілля, контролювати їхню активність у соцмережах, а також заохочувати до занять спортом.
Свідків зачепінгу просять негайно повідомляти про це співробітникам транспортного депо або залізниці або ж дзвонити за номерами 102 або 101.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, за інформацією Rating Group та UNICEF, восени минулого року 27% маленьких українців мали високий або підвищений рівень стресу. Вже 2025 року цей показник зріс до 37%.
