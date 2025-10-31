Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження

Суспільство 11:16   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження

За інформацією Rating Group та UNICEF, восени минулого року у 27% маленьких українців був високий або підвищений рівень стресу. Вже 2025 року цей показник зріс до 37%, пишуть у пресслужбі ХОВА. 

“Найвищі показники зафіксовано серед дівчат віком 10-13 років – у 40% з них емоційне напруження посилилося. Експерти зазначають, що цей вік є одним із найвразливіших у період воєнних потрясінь, адже підлітки чітко усвідомлюють небезпеку, але ще не мають сформованих механізмів подолання стресу. Негативні емоції стають більш поширеними: у частини дітей зростає відчуття розчарування, тривожності та втоми”, – передають у ХОВА.

Фахівці зазначають, що стан дітей також залежить від батьків. Через тісний емоційний зв’язок тривожність і стрес дорослих часто передається малюкам. Таку тенденцію спостерігають у кожній п’ятій родині.

“Фахівці наголошують, що діти, які регулярно спілкуються з батьками про свої переживання, краще справляються з психологічним напруженням. Такі діти мають удвічі нижчий рівень стресу, ніж ті, хто не ділиться своїми емоціями. Велику роль відіграють і улюблені заняття: хобі, творчість, спорт допомагають знижувати тривожність і відновлювати внутрішній баланс”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з дослідженнями, вища стійкість до стресів у тих дітей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя разом з батьками. А ось малюки, які люблять посидіти за гаджетами, навпаки – тривожніші.

Читайте також: Забезпечити стабільний мобільний зв’язок у разі блекауту – нарада у Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
Чоловік міг захопити землю та організувати стоянку в Немишлянському районі
31.10.2025, 11:47
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення
Через удари в регіоні без світла 14,5 тисяч людей, ввели віялові відключення
31.10.2025, 09:05
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
31.10.2025, 09:36
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
31.10.2025, 11:11
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
31.10.2025, 10:15

Новини за темою:

23.10.2025
Перші хвилини у дитсадку в Харкові після атаки 22 жовтня – відео з бодікамер
22.10.2025
Момент “прильоту” по дитячому садку у Харкові показала прокуратура (відео)
18.10.2025
Антисанітарія та погане харчування: у мешканки Харківщини забрали дітей (фото)
15.10.2025
Діти з 20 громад Харківської області вирушили відпочивати до Польщі
15.10.2025
Наскільки близько до фронту зводять школи на Харківщині: відповідь Синєгубова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже 2025 року цей показник зріс до 37%, пишуть у пресслужбі ХОВА. ".