ХОВА: за рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження
За інформацією Rating Group та UNICEF, восени минулого року у 27% маленьких українців був високий або підвищений рівень стресу. Вже 2025 року цей показник зріс до 37%, пишуть у пресслужбі ХОВА.
“Найвищі показники зафіксовано серед дівчат віком 10-13 років – у 40% з них емоційне напруження посилилося. Експерти зазначають, що цей вік є одним із найвразливіших у період воєнних потрясінь, адже підлітки чітко усвідомлюють небезпеку, але ще не мають сформованих механізмів подолання стресу. Негативні емоції стають більш поширеними: у частини дітей зростає відчуття розчарування, тривожності та втоми”, – передають у ХОВА.
Фахівці зазначають, що стан дітей також залежить від батьків. Через тісний емоційний зв’язок тривожність і стрес дорослих часто передається малюкам. Таку тенденцію спостерігають у кожній п’ятій родині.
“Фахівці наголошують, що діти, які регулярно спілкуються з батьками про свої переживання, краще справляються з психологічним напруженням. Такі діти мають удвічі нижчий рівень стресу, ніж ті, хто не ділиться своїми емоціями. Велику роль відіграють і улюблені заняття: хобі, творчість, спорт допомагають знижувати тривожність і відновлювати внутрішній баланс”, – йдеться в повідомленні.
При цьому, згідно з дослідженнями, вища стійкість до стресів у тих дітей, які займаються спортом або ведуть активний спосіб життя разом з батьками. А ось малюки, які люблять посидіти за гаджетами, навпаки – тривожніші.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, исследования, стресс, хова;
Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 11:16;