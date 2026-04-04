Сьогодні 4 квітня 2026: який день в історії

4 квітня 2025 року російська армія завдала удару “Іскандером” по житловому кварталу Кривого Рога, вбивши 21 людину. У 2024-м повторний удар “шахедів” по Харкову вбив трьох рятувальників, також загинула жінка. У 1968-му вбили одного з найвідоміших борців із расизмом у США Мартіна Лютера Кінга. У 1964-му гурт “The Beatles” встановив рекорд, який досі залишається не побитим. У 1953-му народилася Квітка Цісик – американська співачка українського походження, яка була лауреаткою Оскара. У 1949-му створили НАТО. У 1932-му американський біохімік Чарлз Глен Кінг вперше виділив вітамін C. У 1900-му виявили затонулий корабель, який перевозив Антикітерський механізм. 4 квітня 1768 року вважають днем ​​народження сучасного європейського цирку.

Свята та пам’ятні дати 4 квітня

4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, що пов’язана з розмінуванням.

Перша субота квітня – це День чистої карми, Міжнародний день битви подушками та Міжнародний день ходіння по вогню.

Також сьогодні: Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви, День вітаміну C, День створення НАТО, Всесвітній день щура, День вебмайстра, День “Обійми газетяра”, День “Обійди стороною” (або День ходіння навколо).

4 квітня в історії

4 квітня 1768 року вважається днем ​​народження сучасного європейського цирку. Докладніше.

4 квітня 1900 року грецький водолаз виявив біля острова Антикітера старовинний корабель, що затонув. Окрім безлічі статуй, монет та артефактів він перевозив так званий “Антикітерський механізм”. Докладніше.

4 квітня 1932 року американський біохімік Чарлз Глен Кінг вперше виділив вітамін C. Докладніше.

4 квітня 1949 року створили НАТО. Докладніше.

4 квітня 1953 року народилася Квітка Цісик – американська співачка українського походження, яка була номінанткою на Оскар та однією з найпопулярніших виконавиць рекламних джинглів у 1980-х. Докладніше.

4 квітня 1964 року британська група “The Beatles” встановила рекорд, що досі залишається не побитим. Їхні композиції зайняли п’ять перших позицій у хіт-параді американського журналу “Billboard”. Докладніше.

4 квітня 1968 року вбили баптистського пастора та одного з найвідоміших борців із расизмом у США Мартіна Лютера Кінга. Докладніше.

4 квітня 1998 року в Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі. Шахта вважалася небезпечною, на ній склалися унікальні небезпеки геологічні умови. Аварії на ній відбувалися регулярно, але трагедія 1998 року була наймасштабнішою за кількістю загиблих.

4 квітня 2024 року росіяни здійснили масовану атаку Харкова “шахедами”. У тому числі – був повторний удар, внаслідок якого загинули троє співробітників ДСНС. Докладніше.

4 квітня 2025 року російська армія завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” по житловому кварталу Кривого Рогу. За кілька годин по місту прилетіли ще й безпілотники. Внаслідок цієї варварської атаки загинула 21 особа, серед них дев’ятеро дітей. 18 людей загинули на місці, у наступні дні в лікарні від тяжких поранень померли трирічний хлопчик та чоловік 57 років. А 16 квітня начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив про смерть ще однієї жертви росіян – лікарям не вдалося врятувати 21-річного чоловіка, він провів майже два тижні в реанімації. Кількість поранених перевищила 70 (з них 12 дітей).

Тим часом російські пропагандистські ресурси, виправдовуючи удар по цивільних, розповсюджували фейки про “85 офіцерів НАТО”, які нібито перебували в ресторані поряд із місцем прильоту. У брехливих повідомленнях, звісно, ​​говорилося, що удар “Іскандером” був “високоточним”. У відповідь на це прессекретар Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій опублікував відео з камер спостереження того самого ресторану на момент “прильоту”. На ньому очевидна відсутність будь-яких військових. На атаку на Кривий Ріг відреагував Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. На сайті Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні повідомили, що команда відвідала місце удару, задокументувала пошкодження та встановила імена та особи загиблих дітей. Представники ООН заявили, що це був “найсмертоносніший окремий удар, що завдав шкоди дітям, який Управління підтвердило з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року”.

“Це неймовірний жах — дев’ятеро дітей загинули, більшість із них гралися в парку, коли військова зброя розірвалася над ними на осколки… Використання Російською Федерацією вибухової зброї з широкою зоною ураження в густонаселеному районі — і без будь-якої видимої військової присутності — демонструє безрозсудну зневагу до життя цивільного населення”, – процитували на сайті слова Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Церковне свято 4 квітня

Сьогодні – Лазарева субота. Докладніше. 4 квітня вшановують пам’ять преподобного Йосифа Піснеписця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ворони купаються – буде тепло.

Якщо хмари на небі невеличкі, буде погана погода.

Що не можна робити 4 квітня

Цього дня суворо заборонено будь-яку роботу по дому.

Не можна рубати дерева та виривати рослини.