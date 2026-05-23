Дощ і гроза, спека відступить. Прогноз погоди на 24 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на неділю, 24 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області протягом 24 травня місцями очікують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Протягом дня триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 21 до 26°.
У Харкові вночі прогнозують короткочасний дощ 🌧, день пройде без опадів.
Вітер очікують північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 24 – 26°.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 19:49;