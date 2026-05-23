Понад добу нафтогазові об’єкти Харківщини під вогнем росіян
Понад добу росіяни масово атакують нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Полтавській областях, повідомили у компанії.
Наразі є серйозні пошкодження обладнання та вирують масштабні пожежі.
«Найважливіше — персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби. Ситуація залишається складною. Оцінити наслідки атак наразі неможливо через небезпеку повторних ударів», – зазначили в Нафтогазі.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 17:27;