БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури

За інформацією Харківської обласної прокуратури, перші “прильоти” зафіксували близько 02:30. Росіяни обстріляли село Мартове в Чугуївському районі. Внаслідок атаки пошкоджені будинок та літня кухня. Постраждала 76-річна жінка.

Після цього ЗС РФ вдарили по Київському району в Харкові. О 03:10 БпЛА “Герань-2” пошкодив два приватні будинки.

“16 березня близько 07:00 російські військові завдали удару, попередньо FPV-дроном, по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок”, – додали правоохоронці.

Крім того, напередодні FPV-дрон влучив по будинку в Козачій Лопані – загинула 58-річна жінка.