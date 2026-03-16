БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
За інформацією Харківської обласної прокуратури, перші “прильоти” зафіксували близько 02:30. Росіяни обстріляли село Мартове в Чугуївському районі. Внаслідок атаки пошкоджені будинок та літня кухня. Постраждала 76-річна жінка.
Після цього ЗС РФ вдарили по Київському району в Харкові. О 03:10 БпЛА “Герань-2” пошкодив два приватні будинки.
“16 березня близько 07:00 російські військові завдали удару, попередньо FPV-дроном, по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок”, – додали правоохоронці.
Крім того, напередодні FPV-дрон влучив по будинку в Козачій Лопані – загинула 58-річна жінка.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атаки, обстріли, последствия прилетов, приліт, Харків, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 10:20;