БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область – данные прокуратуры

По информации Харьковской областной прокуратуры, первые «прилеты» зафиксировали около 02:30. Россияне обстреляли село Мартовое в Чугуевском районе. В результате атаки поврежден дом и летняя кухня. Пострадала 76-летняя женщина.

После этого ВС РФ ударили по Киевскому району в Харькове. В 03:10 БпЛА «Герань-2″повредил два частных дома.

«16 марта около 07:00 российские военные нанесли удар, предварительно FPV-дроном, по поселку Золочев Богодуховского района. Поврежден жилой дом», – добавили правоохранители.

Кроме того, накануне FPV-дрон попал по дому в Казачьей Лопани – погибла 58-летняя женщина.