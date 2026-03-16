БпЛА и FPV-дроны падали на Харьков и область – данные прокуратуры
По информации Харьковской областной прокуратуры, первые «прилеты» зафиксировали около 02:30. Россияне обстреляли село Мартовое в Чугуевском районе. В результате атаки поврежден дом и летняя кухня. Пострадала 76-летняя женщина.
После этого ВС РФ ударили по Киевскому району в Харькове. В 03:10 БпЛА «Герань-2″повредил два частных дома.
«16 марта около 07:00 российские военные нанесли удар, предварительно FPV-дроном, по поселку Золочев Богодуховского района. Поврежден жилой дом», – добавили правоохранители.
Кроме того, накануне FPV-дрон попал по дому в Казачьей Лопани – погибла 58-летняя женщина.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки, обстрелы, последствия прилетов, прилет, Харьков, харьковщина;
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 10:20;