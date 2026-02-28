Live

Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:06   28.02.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Шесть раз атаковал враг с начала суток в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 52 атаки, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал: войска РФ не имеют продвижения ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении. Аналитики со ссылкой на российского военного блогера отмечали, что солдат 128-й мотострелковой бригады РФ, что действует на Харьковском направлении, пожаловался на ограничение боеприпасов. Детальнее.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
28.02.2026, 13:28
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов
28.02.2026, 12:21
Новости Харькова – главное за 28 февраля: удары БпЛА, атака на авто «скорой»
Новости Харькова – главное за 28 февраля: удары БпЛА, атака на авто «скорой»
28.02.2026, 16:08
Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10
Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10
28.02.2026, 12:25
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
28.02.2026, 06:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
28.02.2026, 16:06

Новости по теме:

28.02.2026
Три атаки провели оккупанты на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
25.02.2026
Четыре боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
24.02.2026
5796 раз враг атаковал энергосистему Украины за четыре года – Шмыгаль (видео)
23.02.2026
На севере Харьковщины враг сегодня не атаковал: данные Генштаба ВСУ на 16:00
23.02.2026
Более 140 БпЛА, ракеты и КАБ атаковали Харьковщину за неделю: последствия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковал враг с начала суток в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".