Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Шесть раз атаковал враг с начала суток в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино. Один бой продолжается.
На Купянском направлении враг дважды шел вперед в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 52 атаки, отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал: войска РФ не имеют продвижения ни на севере Харьковщины, ни на Купянском направлении. Аналитики со ссылкой на российского военного блогера отмечали, что солдат 128-й мотострелковой бригады РФ, что действует на Харьковском направлении, пожаловался на ограничение боеприпасов. Детальнее.
