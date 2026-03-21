Провальное наступление РФ, пополнение в харьковском экопарке: итоги 21 марта
МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 марта.
Армия РФ провалила свое «наступление» на Харьковщину
Воины Третьего армейского корпуса сорвали попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении. За сутки украинские защитники уничтожили 405 оккупантов: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери. Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что это была «самая масштабная попытка прорыва на Харьковщине с 2024 года».
В харьковском экопарке – пополнение
Несколько дней назад родился бычок серой венгерской коровы. Имя животному еще не придумали, поэтому жителям предлагают написать варианты в комментариях под сообщением на странице экопарка в Facebook.
Мужчина подорвался на Харьковщине
ЧП произошло 21 марта в селе Мирное Боровской громады. Мужчина 1968 года рождения вышел на огород частного домовладения, где и наткнулся на опасный предмет. Его госпитализировали с травмами.
- • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 22:00;