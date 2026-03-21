Провальное наступление РФ, пополнение в харьковском экопарке: итоги 21 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 марта.

Воины Третьего армейского корпуса сорвали попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении. За сутки украинские защитники уничтожили 405 оккупантов: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери. Соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев отметил, что это была «самая масштабная попытка прорыва на Харьковщине с 2024 года».

Несколько дней назад родился бычок серой венгерской коровы. Имя животному еще не придумали, поэтому жителям предлагают написать варианты в комментариях под сообщением на странице экопарка в Facebook.

ЧП произошло 21 марта в селе Мирное Боровской громады. Мужчина 1968 года рождения вышел на огород частного домовладения, где и наткнулся на опасный предмет. Его госпитализировали с травмами.

