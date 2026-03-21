В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео)

Несколько дней назад в экопарке под Харьковом родился бычок серой венгерской коровы.

«Сейчас он весит около 30 килограммов, а со временем вырастет в настоящего великана — до тонны. И самое интересное: рождаются они рыжими, совсем не серыми. Свой «взрослый» цвет малыш наберет позже — постепенно сменит шерсть на светло-серую», — отметили в пресс-службе экопарка.

Работники говорят: сейчас бычок еще совсем маленький, еле держится на ножках, но внимательно рассматривает и изучает этот мир.

«Серые венгерские коровы очень древняя и выносливая порода, а их детеныши с первых дней растут очень сильными и любознательными», — рассказали в пресс-службе.

Имя бычку еще не придумали, поэтому жителям предлагают предложить варианты в комментариях под постом на странице экопарка в Facebook.

Видео: Харьковский экопарк

