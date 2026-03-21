В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео)

Общество 12:52   21.03.2026
Виктория Яковенко
В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео) Скриншот

Несколько дней назад в экопарке под Харьковом родился бычок серой венгерской коровы.

«Сейчас он весит около 30 килограммов, а со временем вырастет в настоящего великана — до тонны. И самое интересное: рождаются они рыжими, совсем не серыми. Свой «взрослый» цвет малыш наберет позже — постепенно сменит шерсть на светло-серую», — отметили в пресс-службе экопарка.

Работники говорят: сейчас бычок еще совсем маленький, еле держится на ножках, но внимательно рассматривает и изучает этот мир.

«Серые венгерские коровы очень древняя и выносливая порода, а их детеныши с первых дней растут очень сильными и любознательными», — рассказали в пресс-службе.

Имя бычку еще не придумали, поэтому жителям предлагают предложить варианты в комментариях под постом на странице экопарка в Facebook.

Видео: Харьковский экопарк

Напомним, случай бешенства зафиксировали в городе Дергачи. Инфекцию обнаружили у домашнего кота.

Автор: Виктория Яковенко
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
21.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 21 марта: пострадавшие в Изюме, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 21 марта: пострадавшие в Изюме, ситуация на фронте
21.03.2026, 11:43
Убийство в колонии на Харьковщине — дело в суде, подробности от прокуратуры
Убийство в колонии на Харьковщине — дело в суде, подробности от прокуратуры
21.03.2026, 10:32
16 КАБов и более 20 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов
16 КАБов и более 20 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов
21.03.2026, 09:01
В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео)
В харьковском экопарке – пополнение: можно предложить имя бычку (видео)
21.03.2026, 12:52

  • • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 12:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько дней назад в экопарке под Харьковом родился бычок серой венгерской коровы.".