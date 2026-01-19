Мужчина спас собаку, выброшеную в лютый мороз на дорогу под Харьковом

В сильный мороз на Чугуевской трассе, в районе Малой Рогани, мужчина увидел маленькую замерзшую собаку, сообщает КП Центр обращения с животными.

Животное сидело прямо в снегу — замерзшее, мокрое. Собачка пожилая. Декоративной породы, которая точно не могла сама по себе оказаться на трассе.

«И от этого еще болезненнее осознавать, что ее просто выбросили на улицу в такой лютый холод. Наши ветеринары немедленно начали спасать малышку: согревали ее с помощью грелок и инфузий теплых растворов. Сразу после этого собачку бережно вымыли и вычесали шерсть, ведь после пребывания в снегу образовалось много болезненных колтунов. Именно во время этого стало понятно, что она — метис китайской хохлатой», — рассказали в КП.

Во время спасения эта милая собачка так поразила ветеринаров центра, что они ласково прозвали ее Жанной Васильевной.

Сейчас этой собаке ищут хозяев, которые будут ее любить и не выбросят в лютый мороз на улицу.