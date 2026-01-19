Мужчина спас собаку, выброшеную в лютый мороз на дорогу под Харьковом
В сильный мороз на Чугуевской трассе, в районе Малой Рогани, мужчина увидел маленькую замерзшую собаку, сообщает КП Центр обращения с животными.
Животное сидело прямо в снегу — замерзшее, мокрое. Собачка пожилая. Декоративной породы, которая точно не могла сама по себе оказаться на трассе.
«И от этого еще болезненнее осознавать, что ее просто выбросили на улицу в такой лютый холод. Наши ветеринары немедленно начали спасать малышку: согревали ее с помощью грелок и инфузий теплых растворов. Сразу после этого собачку бережно вымыли и вычесали шерсть, ведь после пребывания в снегу образовалось много болезненных колтунов. Именно во время этого стало понятно, что она — метис китайской хохлатой», — рассказали в КП.
Во время спасения эта милая собачка так поразила ветеринаров центра, что они ласково прозвали ее Жанной Васильевной.
Сейчас этой собаке ищут хозяев, которые будут ее любить и не выбросят в лютый мороз на улицу.
Читайте также: Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие (дополняется)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: китайская хохлатая собака, КП «Центр обращения с животными», собака, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина спас собаку, выброшеную в лютый мороз на дорогу под Харьковом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 21:20;