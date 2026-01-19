Live

Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие (дополняется)

Происшествия 16:00   19.01.2026
Виктория Яковенко
Харьков атаковали КАБы: погибла женщина, есть пострадавшие (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

В Харькове уже в третий раз за сутки раздались взрывы. Их было слышно после 15:00.

Дополнено в 16:00. Уже пятеро раненых, пишет мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 15:54. Число пострадавших возросло до четырех, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. В результате вражеского «прилета» КАБ в Слободском районе разрушен частный дом», — добавил он.

Дополнено 15:45. По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, погибла 65-летняя женщина.

Дополнено 15:41. Одна женщина погибла в результате удара вражеского КАБ, сообщил предварительные данные глава ХОВА Олег Синегубов. Еще один человек получил ранение.

Дополнено в 15:38. Уже известно о погибших и раненых в результате удара КАБов по частному сектору Слободского района. Также разрушены частные дома, отметил мэр Игорь Терехов.

Дополнено 15:28. Все три «прилета» зафиксировали в Слободском районе Харькова, информирует мэр Игорь Терехов.

15:18. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что город атаковали КАБы. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что в городе зафиксировали три удара.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на север региона.

 

Напомним, около 10:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе. Информации о пострадавших не было. Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.

Также взрыв слышали около 12:30. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ударного дрона в Салтовском районе. Он отметил, что в результате «прилета» повреждены окна домов и автомобили. Информации о пострадавших не было.

Автор: Виктория Яковенко
