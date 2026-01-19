Live

В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)

Происшествия 12:47   19.01.2026
Виктория Яковенко
В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)

Около 12:30 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 12:47. Информация о пострадавших в результате удара БпЛА по Салтовскому району не поступала, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

удар БпЛА по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Дополнено в 12:39. Мэр Игорь Терехов сообщает о попадании ударного дрона в Салтовском районе. Повреждены окна домов и автомобилей.

12:32. Мониторинговые каналы предупреждали о «Шахеде» над городом. В частности, сообщили, что он держит курс на центр Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов информирует про удар БпЛА по центру города.

Также мониторинговые каналы пишут, что акустически над городом еще слышен вражеский БпЛА.

Напомним, около 10:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе. Информации о пострадавших не было. Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром
Четырьмя ракетами атаковал враг Харьков утром
19.01.2026, 10:58
Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
Нашли тюбинг: копы установили, как погибла женщина в Немышлянском районе
19.01.2026, 09:41
Новости Харькова – главное 19 января: обстрел города, снова взрыв
Новости Харькова – главное 19 января: обстрел города, снова взрыв
19.01.2026, 12:36
«Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе
«Мы не отличаемся от Украины»: Терехов о ситуации со светом и теплом в городе
19.01.2026, 10:53
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
19.01.2026, 08:20
Удары по свету и теплу в разгар зимы: Терехов об обстрелах Харькова за неделю
Удары по свету и теплу в разгар зимы: Терехов об обстрелах Харькова за неделю
19.01.2026, 12:56

Новости по теме:

17.01.2026
Что взорвалось в многоэтажке в Харькове — версия полиции, данные мэра
17.01.2026
Взрыв в многоэтажке в Харькове: завалы разбирают 49 спасателей (фото, видео)
17.01.2026
В Харькове был взрыв в многоэтажке: есть погибшие (видео)
16.01.2026
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о БпЛА неопределенного типа
15.01.2026
Взрывы слышали в Харькове: атаковали пригород, что известно (дополняется)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 12:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:30 в Харькове раздался взрыв.".