В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)
Около 12:30 в Харькове раздался взрыв.
Дополнено в 12:47. Информация о пострадавших в результате удара БпЛА по Салтовскому району не поступала, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 12:39. Мэр Игорь Терехов сообщает о попадании ударного дрона в Салтовском районе. Повреждены окна домов и автомобилей.
12:32. Мониторинговые каналы предупреждали о «Шахеде» над городом. В частности, сообщили, что он держит курс на центр Харькова.
Мэр Харькова Игорь Терехов информирует про удар БпЛА по центру города.
Также мониторинговые каналы пишут, что акустически над городом еще слышен вражеский БпЛА.
Напомним, около 10:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе. Информации о пострадавших не было. Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 12:47;