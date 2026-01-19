В Харькове снова слышали взрыв: теперь ударил БпЛА (дополняется)

Около 12:30 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 12:47. Информация о пострадавших в результате удара БпЛА по Салтовскому району не поступала, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 12:39. Мэр Игорь Терехов сообщает о попадании ударного дрона в Салтовском районе. Повреждены окна домов и автомобилей.

12:32. Мониторинговые каналы предупреждали о «Шахеде» над городом. В частности, сообщили, что он держит курс на центр Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов информирует про удар БпЛА по центру города.

Также мониторинговые каналы пишут, что акустически над городом еще слышен вражеский БпЛА.

Напомним, около 10:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе. Информации о пострадавших не было. Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.