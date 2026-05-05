В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)

Несколько взрывов слышали в городе после 12:30.

Дополнено в 12:54. Также враг ударил БпЛА по Киевскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информации о пострадавших нет.

12:43. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Холодногорском районе зафиксировали попадание вражеского БпЛА. Последствия уточняются.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону города летят вражеские дроны.

Мониторинговые каналы отмечают, что опасность еще остается.

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.