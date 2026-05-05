Live

В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)

Происшествия 12:54   05.05.2026
Виктория Яковенко
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Несколько взрывов слышали в городе после 12:30.

Дополнено в 12:54. Также враг ударил БпЛА по Киевскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информации о пострадавших нет.

12:43. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Холодногорском районе зафиксировали попадание вражеского БпЛА. Последствия уточняются.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону города летят вражеские дроны.

Мониторинговые каналы отмечают, что опасность еще остается.

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
05.05.2026, 09:30
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», снова взрывы
Новости Харькова — главное 5 мая: утренние «прилеты», снова взрывы
05.05.2026, 12:46
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)
05.05.2026, 08:04
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
05.05.2026, 12:12
Сегодня 5 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 мая 2026: какой праздник и день в истории
05.05.2026, 06:00
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)
В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)
05.05.2026, 12:54

Новости по теме:

04.05.2026
Взрывы в Харькове: город атакуют россияне
04.05.2026
Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело
02.05.2026
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
01.05.2026
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
30.04.2026
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром подорвался прохожий, парковка оцеплена


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 12:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько взрывов слышали в городе после 12:30.".