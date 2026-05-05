В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)
Несколько взрывов слышали в городе после 12:30.
Дополнено в 12:54. Также враг ударил БпЛА по Киевскому району, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. Информации о пострадавших нет.
12:43. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Холодногорском районе зафиксировали попадание вражеского БпЛА. Последствия уточняются.
До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в сторону города летят вражеские дроны.
Мониторинговые каналы отмечают, что опасность еще остается.
Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.
Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове раздаются взрывы: БпЛА атаковали два района (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 12:54;