Взрывы в Харькове: город атакуют россияне

Происшествия 18:54   04.05.2026
Оксана Якушко
Первый взрыв в Харькове прозвучал в 18:33. 

Взрывы прозвучали после оглашения воздушной тревоги в Харькове.

Первому взрыву предшествовало сообщение мониторов о ракетной угрозе со стороны Белгородской области. Ракета долетела менее, чем за минуту, до Харькова.

Вторая ракета вылетела по направлению на Харьков в 18:36. И хотя харьковчане услышали оглушительный взрыв, по сообщениям мониторов ее сбили в области.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город атаковал российский дрон «Молния» — удар пришелся по Киевскому району. Пока без пострадавших и разрушений.

Предварительно попадание зафиксировали на территории спортивного объекта, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 18:54;

