Взрывы в Харькове: город атакуют россияне
Первый взрыв в Харькове прозвучал в 18:33.
Взрывы прозвучали после оглашения воздушной тревоги в Харькове.
Первому взрыву предшествовало сообщение мониторов о ракетной угрозе со стороны Белгородской области. Ракета долетела менее, чем за минуту, до Харькова.
Вторая ракета вылетела по направлению на Харьков в 18:36. И хотя харьковчане услышали оглушительный взрыв, по сообщениям мониторов ее сбили в области.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город атаковал российский дрон «Молния» — удар пришелся по Киевскому району. Пока без пострадавших и разрушений.
Предварительно попадание зафиксировали на территории спортивного объекта, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ракета, Харьков;
Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 18:54;