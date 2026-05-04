Взрывы в Харькове: город атакуют россияне

Первый взрыв в Харькове прозвучал в 18:33.

Взрывы прозвучали после оглашения воздушной тревоги в Харькове.

Первому взрыву предшествовало сообщение мониторов о ракетной угрозе со стороны Белгородской области. Ракета долетела менее, чем за минуту, до Харькова.

Вторая ракета вылетела по направлению на Харьков в 18:36. И хотя харьковчане услышали оглушительный взрыв, по сообщениям мониторов ее сбили в области.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город атаковал российский дрон «Молния» — удар пришелся по Киевскому району. Пока без пострадавших и разрушений.

Предварительно попадание зафиксировали на территории спортивного объекта, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.