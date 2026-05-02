Live

Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)

Происшествия 10:19   02.05.2026
Оксана Горун
Изображение создано ИИ

Атака БпЛА на Харьков, начавшаяся ночью 2 мая, продолжается. В городе слышали взрыв. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности.

Дополнено в 10:19. В результате обстрела повреждены жилые дома, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов

09:47. «Есть попадание БпЛА типа «Шахед» в Слободском районе города. Последствия уточняются. Будьте в безопасности. Есть информация о возможной новой группе вражеских БПЛА в направлении города», — предупредил Терехов.

Тем временем местные мониторинговые каналы публикуют видео пролета «Шахеда» над городом.

На месте «прилета» поднялся стоб дыма.

Опасность в городе сохраняется. Информация будет дополняться.

Напомним, ночью в Харькове и области был массированный налет «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома.

Популярно
Новости Харькова — главное 2 мая: взрывы, атака «Шахедов» утром продолжилась
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия
Удар БпЛА по многоэтажке в Харькове: ГСЧС сообщила о пострадавших (фото)
Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 10:19;

