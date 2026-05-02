Взрыв раздался в Харькове утром 2 мая: над городом фиксируют БпЛА (видео)

Атака БпЛА на Харьков, начавшаяся ночью 2 мая, продолжается. В городе слышали взрыв. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности.

Дополнено в 10:19. В результате обстрела повреждены жилые дома, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов

09:47. «Есть попадание БпЛА типа «Шахед» в Слободском районе города. Последствия уточняются. Будьте в безопасности. Есть информация о возможной новой группе вражеских БПЛА в направлении города», — предупредил Терехов.

Тем временем местные мониторинговые каналы публикуют видео пролета «Шахеда» над городом.

На месте «прилета» поднялся стоб дыма.

Опасность в городе сохраняется. Информация будет дополняться.

Напомним, ночью в Харькове и области был массированный налет «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома.