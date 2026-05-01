Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 2 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не прогнозируют существенных осадков. Будет держаться переменная облачность ⛅️.

Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 9 до 14° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​прогреется до 12 – 14° тепла.