Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области

Погода 19:58   01.05.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 2 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области не прогнозируют существенных осадков. Будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура будет колебаться от 9 до 14° тепла.

В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​прогреется до 12 – 14° тепла.

  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 19:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 2 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".