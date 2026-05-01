Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 2 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области не прогнозируют существенных осадков. Будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер ожидают северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем температура будет колебаться от 9 до 14° тепла.
В Харькове день пройдет без существенных осадков.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью все еще будет низкой, ожидают заморозки ❄️ 0 – 2°, днем прогреется до 12 – 14° тепла.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 19:58;