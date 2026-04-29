Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 30 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура воздуха будет колебаться от 8 до 13° тепла. Будет сохраняться переменная облачность ⛅️.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​температура составит 8 – 10° тепла.