Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 апреля в Харькове и области

Погода 19:58   29.04.2026
Оксана Якушко
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на четверг, 30 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер ожидают северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью снизится, прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 3°, днем ​​температура воздуха будет колебаться от 8 до 13° тепла. Будет сохраняться переменная облачность ⛅️.

В Харькове ночью не прогнозируют существенных осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь 🌧.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью прогнозируют заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​температура составит 8 – 10° тепла.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 19:58;

