Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫. Прогнозируют переменную облачность 🌥.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, на поверхности почвы местами прогнозируют заморозки ❄️ 0 — 3°; днем температура будет колебаться от 13 до 18°.

В Харькове прогнозируют день без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.

Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 3 – 5° тепла, днем ​​15 – 17°.