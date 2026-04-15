Погода 19:58   15.04.2026
Оксана Якушко
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на четверг, 16 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫. Прогнозируют переменную облачность 🌥.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7° тепла, на поверхности почвы местами прогнозируют заморозки ❄️ 0 — 3°; днем температура будет колебаться от 13 до 18°.

В Харькове прогнозируют день без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 3 – 5° тепла, днем ​​15 – 17°.

