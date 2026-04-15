«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев

Общество 16:46   15.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов поднял вопрос об обезлюживании в стране. Мэр отмечает: заменить украинцев другими людьми – не вариант. Поэтому считает нужным вернуть своих и дать людям причину жить именно в Украине.

«Сегодня нам пытаются незаметно навязать опасную идею: будто бы отток населения — не проблема. Будто бы достаточно ежегодно «привлекать» сотни тысяч мигрантов — и всё заработает. А теперь — факты. Украина переживает масштабный демографический спад, который только усилился за годы полномасштабной войны. В начале вторжения нас было более 41 миллиона, без учета тех, кто проживал на временно неподконтрольных территориях. Сегодня, по оценкам демографов, на подконтрольной территории находится около 30 миллионов человек», — пишет Терехов.

Он добавил, что более 5 миллионов украинцев живут за границей. Еще миллионы – внутренне перемещены. Также падает рождаемость. Терехов констатирует: «это не просто статистика, это тихая потеря страны».

«И в этот момент нам предлагают простую формулу: не хватает людей — завезем новых. Это не решение. Это его подмена. Потому что страна — это не цифра в балансе. Страна — это люди. Свои люди. И когда мы спокойно говорим о «компенсации потерь», мы фактически соглашаемся с тем, что миллионы украинцев можно не возвращать. Что их можно просто заменить. Я с этим не согласен», — подчеркнул мэр.

Говорит: проблему обезлюживания можно решить только политикой, в центре которой – жизнь человека.

«Чтобы в городе было тепло и свет. Чтобы работали больницы и школы. Чтобы была работа. Чтобы семья ощущала не только риски войны, но и поддержку государства. Ведь сегодня миллионы наших людей уже строят жизнь в других странах. И с каждым годом всё меньше из них планируют возвращаться. И это — самое опасное. Наша задача — не терять своих. Наша задача — вернуть своих. Дать людям причину жить здесь», — подытожил Терехов.

  Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 16:46;

